Opozorilo nekdanjega naftnega mogotca: Evropa ne ve, s kom ima opravka SiOL.net Mihail Hodorkovski, nekdanji politični zapornik in lastnik naftne družbe Jukos, Evropo opozarja, da učinkovit odgovor na rusko agresijo nikoli ne bodo zgolj gospodarske sankcije. "Če boste pijancu iz rok vzeli kozarec škotskega viskija, ga to še ne bo streznilo," v kolumni, ki jo je objavil bruseljski Politico, opozarja Hodorkovski. Prepričan je, da gospodarske sankcije, tudi če bi jih zaostrili, ...

