Navdušenje v Komendi: za vsako zmago nova tabla v čast domačinu Pogačarju 24ur.com Po novi spektakularni zmagi Tadeja Pogačarja, ki je v ruandskem Kigaliju ubranil naslov svetovnega prvaka v cestnem kolesarstvu, vladata veselje in ponos tudi v Pogačarjevi domači Komendi. Zaradi prometne varnosti tradicionalnega barvanja krožišča tokrat ne bo, pravi komendski župan. Bodo pa Pogačarjevo zmago obeležili drugače. Med drugim je v sosedovi mizarski delavnici že nastala nova lesena ma...

