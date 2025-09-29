|
Navdušenje v Komendi: za vsako zmago nova tabla v čast domačinu Pogačarju
24ur.com
ponedeljek, 29. september 2025 ob 20:35
Po novi spektakularni zmagi Tadeja Pogačarja, ki je v ruandskem Kigaliju ubranil naslov svetovnega prvaka v cestnem kolesarstvu, vladata veselje in ponos tudi v Pogačarjevi domači Komendi. Zaradi prometne varnosti tradicionalnega barvanja krožišča tokrat ne bo, pravi komendski župan. Bodo pa Pogačarjevo zmago obeležili drugače. Med drugim je v sosedovi mizarski delavnici že nastala nova lesena ma...