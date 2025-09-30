Golob: Civilna obramba ima ključno vlogo pri odpornosti družbe SiOL.net "Ko so Slovenijo v zadnjih letih prizadele največje naravne katastrofe, smo kot skupnost doživeli pretres, ki pa je razkril tudi nekaj izjemno dragocenega: koliko moči in srčnosti je v tem narodu," je za naš medij ob dnevu civilne obrambe povedal predsednik vlade dr. Robert Golob. Ob letošnjem dnevu civilne obrambe je v Kongresnem centru Brdo potekala slovesnost z naslovom Civilna obramba krepi od...

