Golob: Civilna obramba ima ključno vlogo pri odpornosti družbe
SiOL.net
torek, 30. september 2025 ob 04:00
"Ko so Slovenijo v zadnjih letih prizadele največje naravne katastrofe, smo kot skupnost doživeli pretres, ki pa je razkril tudi nekaj izjemno dragocenega: koliko moči in srčnosti je v tem narodu," je za naš medij ob dnevu civilne obrambe povedal predsednik vlade dr. Robert Golob. Ob letošnjem dnevu civilne obrambe je v Kongresnem centru Brdo potekala slovesnost z naslovom Civilna obramba krepi od...