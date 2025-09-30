Piše: C. R.

“Ura 6.06 …. @policija_si na mojem domu ….hisna preiskava …. Volitve so blizu !!” Tako se glasi zapis Aleša Hojsa na omrežju X danes zjutraj.

Podrobnosti za zdaj niso znane.

Je pa Aleš Hojs predsednik mestnega odbora SDS Ljubljana in angažiran proti gradnji kanala C0. Vse skupaj spominja na čase, ko so na podoben način zgodaj zjutraj izbranim tarčam na vrata potrkali udbovci.

Več sl