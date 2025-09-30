|
Hladna fronta prinaša nizke temperature: Pripravite se na temperature blizu ledišča
torek, 30. september 2025 ob 09:05
Slovenijo bo v prihajajočih dneh zajela hladna fronta, ki bo prinesla nižje temperature, predvsem v severovzhodnih delih, kjer se bodo lahko spustile pod ledišče. ARSO opozarja, da bo od severovzhoda dotekal hladnejši zrak, ki bo sprva še vlažen.
Do petka bodo temperature postopoma padale, z najhladnejšo nočjo pričakovano v petek, ko se bo veter umiril in bo nebo jasno.
Prihajajoče vremenske spre...