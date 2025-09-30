Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (Dars) po pridobitvi pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja za širitev primorske avtoceste med Ljubljano in Vrhniko še letos načrtuje izvedbo javnega naročila. Če bo postopek uspešen, bi se prva dela lahko začela v drugi polovici prihodnjega leta, poroča 24ur.com.

Priprave na širitev v šestpasovnico

Priprave na širitev v šestpasovnico že potekajo na odse