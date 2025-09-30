SunContract: »Država je obrnila hrbet vlagateljem v sončne elektrarne« – podjetje vložilo tožbo in novembra ukinja net metering Radio Ognjišče Podjetje SunContract, eno redkih zasebnih ponudnikov električne energije v Sloveniji, je proti državi vložilo tožbo v višini 3,3 milijona evrov. Razlog je po besedah direktorja Gregorja Novaka v tem, da država kljub številnim obljubam v zadnjih dveh letih ni zaščitila vlagateljev v samooskrbne sončne elektrarne in net metering – podporno shemo, ki jo je sama uvedla leta 2016. ...

