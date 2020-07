Najboljše rime in zgodbe za mlade bralce zadnjega leta RTV Slovenija Žirija pod vodstvom Igorja Sakside je izbrala nominirance za nagrado večernica. Najboljša slovenska otroška in mladinska izvirna leposlovna dela so napisali Igor Karlovšek, Boštjan Gorenc - Pižama, Andrej Rozman Roza, Vinko Möderndorfer in Peter Svetina.

