Na avtocestnem postajališču sta vlamljala in kradla. Ju prepoznate? #video SiOL.net Jeseniški policisti so v juliju obravnavali serijo šestih vlomov in poskusov vlomov v vozila na avtocestnem počivališču. Storilci so v največ primerih vzeli torbice in denarnice, s svojimi dejanji pa so povzročili materialno škodo, lastnike pa so s tatvino stvari iz vozil dodatno oškodovali še za osem tisoč evrov. Po sedaj zbranih obvestilih sta storilca najmanj dva. V enem primeru so ju tudi posn...

