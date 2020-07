V četrtek popoldne je v Ankaranu 61-letni domačin prišel v spor s skupino kopalcev na plaži. Kričal je in jim grozil, med drugim tudi redarju, ki je posredoval po klicu prisotnih. Zaradi spora s kopalci in redarjem so mu policisti na kraju izdali plačilni nalog zaradi kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru. Moški je nato sedel za volan in odšel. Pozneje so ga ravno policisti spet ustavili, t ...