Neprofesionalni plesalci v zrelih letih: gib nosi spomine prehojene poti RTV Slovenija Nocojšnji premieri v Plesnem teatru Ljubljana bo poseben pridih dala zavest, da se istočasno dogodek odvija tudi na Tenerifih. V Stičiščih srečanj nastopa pret neprofesionalnih plesalk in en plesalec, vsi pa so starejši od 65 let.

