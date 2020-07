Lucifer cvre Italijane: vročinski val prinesel temperature do 40 stopinj Celzija Reporter Italijo je zajel vročinski val Lucifer s temperaturami do 40 stopinj Celzija. Predvsem starejši imajo zaradi visokih temperatur precej zdravstvenih težav, poročajo italijanski mediji. Po napovedih vremenoslovcev bo Apeninski polotok v primežu Luciferja do

Sorodno



Oglasi Omenjeni Avstrija

Italija Najbolj brano Osebe dneva Aleksandra Pivec

Franc Jurša

Janez Janša

Luka Dončić

Goran Dragić