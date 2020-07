Odpovedali tri dirke po svetu in dodali še eno v Evropi RTV Slovenija Vodstvo motociklističnega tekmovanja motoGP je zaradi pandemije covida-19 odpovedati še tri dirke svetovnega prvenstva. Dokončno so s koledarja odpadle preizkušnje v Argentini, Maleziji in na Tajskem, dodali pa so VN Evrope v Valenciji.

