Poročna fotografija turških zakoncev: namesto otrok hišni ljubljenčki 24ur.com Priljubljeni turški igralec Barış Arduç, ki ga lahko na POP TV spremljamo v glavni vlogi serije Tisti usodni poljub (Kiralık Aşk), in tri leta starejša igralka, avtorica in režiserka Gupse Özay, sta se pred dnevi poročila. Ker še nimata otrok, so se jima na poročni fotografiji pridružili njuni trije hišni ljubljenčki.

