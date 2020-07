Mlajši otroci imajo več genetskega materiala novega koronavirusa Lokalec.si Otroci, mlajši od pet let, imajo v nosu od deset- do stokrat več genetskega materiala novega koronavirusa kot starejši otroci in odrasli, je pokazala v četrtek objavljena študija. To pomeni, da bi lahko bili majhni otroci pomembni prenašalci virusa v skupnostih, kar se razlikuje od dosedanjih dognanj. Med 23. marcem in 27. aprilom so raziskovalci […]

Sorodno









Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Aleksandra Pivec

Franc Jurša

Janez Janša

Luka Dončić

Goran Dragić