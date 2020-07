V javni obravnavi nov gradbeni zakon. Kaj prinaša? SiOL.net Ministrstvo za okolje in prostor je danes v javno obravnavo dalo osnutek novega gradbenega zakona. Cilj je med drugim odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti in dopolniti rešitve, da bo mogoče hitrejše in učinkovitejše izvajanje postopkov ob enakem varovanju javnih interesov in pravni varnosti. Pripombe zbirajo do 31. avgusta.

