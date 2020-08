Policija: Postopki s tujci odstopajo od ustaljene prakse, a so zakoniti 24ur.com Potem ko smo poročali o dokumentu, ki razkriva navodila policistom, kako naj postopajo s tujci, ki želijo zaprositi za mednarodno zaščito, se je odzvala policija. Ta priznava, da so trenutno postopki s tujci drugačni in odstopajo od ustaljene prakse, a so kljub temu zakoniti. Prosilcem so zagotovljene vse pravice, pravijo na policiji, ki namerava s tovrstnimi postopki nadaljevati tudi v prihodnje.

Sorodno

Oglasi