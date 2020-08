V Športnem parku Ludus v Ljubljani so odbojkarji in odbojkarice na mivki iz desetih držav odigrali skupinski del turnirja svetovne serije FIVB World Tour 1-Star. Jan Pokeršnik in Nejc Zemljak sta si kot edina Slovenca zagotovila neposredno uvrstitev v četrtfinale, štiri slovenske dvojice so morale v repasaž.



