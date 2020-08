Umrl britanski režiser Alan Parker 24ur.com Britanski režiser Alan Parker je umrl za posledicami dolgotrajne bolezni. Star je bil 76 let. Med drugim je režiral uspešnice, kot so 'Bugsy Malone', 'Polnočni ekspres' in 'Mississippi v plamenih'. V svoji bogati karieri pa je nanizal tudi nekaj častnih nazivov in prestižnih filmskih nagrad, med drugim kar šest oskarjev in bafto za življenjsko delo.

