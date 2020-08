"Me prav zanima, katera afera bo aktualna ta teden" RTV Slovenija "Najbolje, da razpustimo SOVO, ker imajo kot kaže naši novinarji itak dokaj solidno obveščevalno mrežo, glede na to, da pridejo do vseh relevantnih informacij," je bil le eden od številnih odzivov MMC-jevih bralcev na domnevne afere Aleksandre Pivec.

Sorodno























































Oglasi