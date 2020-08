Portland ostaja med živimi, Milwaukee dobil derbi vzhoda 24ur.com Poleg obračuna med Dallasom in Houstonom je v noči na soboto v ligi NBA potekalo še pet srečanj. Najbolj pomembno zmago so zabeležili košarkarji Portlanda, ki so v neposrednem boju za osmo mesto zahodne konference ugnali Memphis Grizzlies. Trenutno prva ekipa lige Milwaukee Bucks je bila boljša od Bostona, poraza Sacramenta proti San Antoniu pa ni uspel preprečiti niti strelski rekord De'Aarona F...

