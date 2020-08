Policija bo začela postopek ugotavljanja kaznivega dejanja oseb v Sloveniji, ki so povezane z iransk Demokracija Novinarji spletnega portala Nove24tv so včeraj pozno zvečer na Policijski postaji Ljubljana Bežigrad predali informacije, ki smo jih v zadnjih dneh prejeli v uredništvo v povezavi z osebami blizu iranskega režima, vključno z razvpito Nado Altbauer, domnevno agentko iranskega režima, ki naj bi izsiljevala in ustrahovala Irance živeče v Sloveniji ter od njih zahtevala “zastonjkarska” prevajalska del ...

