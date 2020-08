Orkan grozi, prebivalci kopičijo vodo, hrano in zdravila 24ur.com Orkan Isaias je z močnim vetrom dosegel Bahame, pred tem pa še otočje Turks in Caicos, je sporočil ameriški center za orkane. Orkan prve stopnje se pomika naprej proti severozahodu in bo po napovedih danes pozno zvečer dosegel Florido.

