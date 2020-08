Vsak dan se ujamemo v pravi cunami aktualnih novic in če za primer vzamemo le zadnje dni, se ne bi veliko zmotili, če bi poskusili uganiti nekaj tematik na slepo. Koronavirus in protesti so brez dvoma med našimi odgovori, dodajmo začetek lige NBA, napoved (obveznega) cepljenja in bližajoče se volitve v ZDA. Zadnje dni pa [...] Prispevek Komentar: Vsi vidiki »poslovno-družinske« poti Aleksandre Piv ...