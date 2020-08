Mercedesa sekundo pred ostalimi Avtomanija.com Kvalifikacije za VN Velike Britanije so se razpletle povsem po Mercedesovem okusu, saj sta bila Lewis Hamilton in Valtteri Bottas znova neulovljiva. Celo do te mere, da je bil še tretjeuvrščeni Max Verstappen tokrat počasnejši za več kot sekundo. Četrti bo jutrišnjo dirko začel Charles Leclerc.

Sorodno







































Oglasi Omenjeni Lewis Hamilton

Velika Britanija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Josip Iličić

Aleksandra Pivec

Goran Dragić