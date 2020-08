Boženk in Jakopin v dveh nizih odpravila Zemljaka in Pokeršnika RTV Slovenija Tadej Boženk in Vid Jakopin sta edina slovenska polfinalista turnirja svetovne serije v odbojki na mivki v Ljubljani. Tjaša Kotnik in Monika Potokar, Danijel Pokeršnik in Črtomir Bošnjak ter Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik so izpadli v četrtfinalu.

