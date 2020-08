Še nekaj časa za vložitev napovedi za odmero dohodnine Primorske novice Finančna uprava RS (Furs) je letos pripravila več kot milijon in pol informativnih izračunov dohodnine za leto 2019, kljub temu pa jih nekaterim zavezancem ni poslala, ker morda zanje od izplačevalcev dohodkov ni prejela podatkov. Ti morajo napoved za odmero dohodnine vložiti sami, in sicer do konca meseca, opozarjajo na Fursu.

Sorodno Oglasi Omenjeni Dohodnina Najbolj brano Osebe dneva Josip Iličić

Luka Dončić

Janez Janša

Bojan Kontič

Aleksander Zorn