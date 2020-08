Poziv bližnjih: Ste videli 44-letnega Matjaža? Lokalec.si Na območju Policijske uprave Maribor obravnavajo prijavo o pogrešani osebi,ki so jo podali njeni bližnji. Pogrešani Matjaž Šuster, star 44 let, stanujoč v Mariboru, je bil nazadnje viden 31. 7. 2020 na območju Cirkulan. Odpeljal se je z osebnim avtomobilom Citroen C- Crosser, črne barve, registrske številke CE LH-314. Opis pogrešane osebe: Matjaž Šuster je […]

