Zaradi zastrupitve z alkoholom umrlo najmanj 86 ljudi RTV Slovenija V indijski zvezni državi Pandžab je zaradi zastrupitve z alkoholom umrlo najmanj 86 ljudi. Policija je zaradi trgovine z nezakonito proizvedenim alkoholom izvedla več kot sto racij in zasegla zaloge. Do zdaj so aretirali 25 ljudi.

