Gneča na meji, čaka se celo 3 ure Lokalec.si Promet na nekaterih cestah in mejnih prehodih zgoščen. Na nekaterih cestah po državi in na mejnih prehodih je promet na enega prometno najbolj obremenjenih koncev tedna v poletni sezoni še naprej zgoščen. Najbolj obremenjene so poti ob Avstriji in Hrvaški. Promet ovirajo nesreče in lokalna neurja. Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji […]

Sorodno











































Oglasi Omenjeni Avstrija

Hrvaška

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Bojan Kontič

Luka Dončić

Josip Iličić

Tanja Fajon

Janez Janša