Covid-19 in debelost: takšne osebe na intenzivni negi so izziv za zdravljenje SiOL.net Po tem, ko so britanski strokovnjaki našli povezavo med debelostjo in težjim prebolevanjem bolezni covid-19 ter celo višjim tveganjem smrti, so nam to potrdili tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

