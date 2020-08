Avstrijska turistka rodila svojega sedmega otroka kar na plaži 24ur.com Italijanski mediji poročajo o nevsakdanjem dogodku. Na plaži v mestecu Cattolica se je na sončen in vroč poletni dan dogajala prava drama. Avstrijska turistka, ki je z družino tam preživljala počitnice, je na stranišču po več zapletih rodila svojega sedmega otroka. Mamico in dojenčka so prepeljali v bolnišnico, oba pa sta v stabilnem stanju.

