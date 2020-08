Nakupovanje živil ob nedeljah, kot so ga bili potrošniki vajeni pred epidemijo covida-19, se je znova vzpostavilo. Potem ko so se prejšnjo nedeljo za odprtje odločili v Mercatorju, Tušu, Hoferju in Eurospinu, so včeraj trgovine odprli tudi Spar, Lidl, Leclerc in Jager.