Minister Simoniti o podlem delovanju opozicije, številnih kulturnikov in večine medijev Časnik Minister Simoniti o destruktivnem delovanju delavcev v kulturi, ki so med protesti pozabili na solidarnost z zaposlenimi v gospodarstvu. Minister Simoniti: Če je bilo že pred dobrim desetletjem vidno, da se ministrstvo spreminja v socialni sistem, se je to v zadnjem času v dobršni meri potenciralo. Temu nisem naklonjen. Menim, da je ministrstvo predvsem za to, da močno podpira ustvarjalnost, za dr ...

