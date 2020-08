Izjemni Dončić brez zmage, a s posebno nagrado Sportal Kar 40 točk (8 skokov in 11 asistenc), kolikor jih je Luka Dončić dosegel proti Phoenixu, je bilo znova premalo za prvo zmago Dallasa v nadaljevanju lige NBA. Kljub porazu pa so si ljubljanski zvezdnik in soigralci že zagotovili preboj v končnico, kar je nagrada za navdahnjeno sezono Teksačanov.

Sorodno







Oglasi