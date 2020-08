Ameriški igralec Martin Sheen praznuje okroglih 80 let Govori.se Ameriški igralec Martin Sheen praznuje 80 let. Igralec se je proslavil kot Willard v filmu Francisa Forda Coppole Apokalipsa zdaj in kot predsednik ZDA v sloviti televizijski seriji Zahodno krilo, zaigral pa je tudi v filmu hrvaškega režiserja Jakova Sedlarja, ki pripoveduje o prikazovanju Marije v Međugorju.

