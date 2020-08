Sean Penn se je še tretjič poročil, to je njegova 31 let mlajša izbranka Večer 59-letni režiser in igralec Sean Penn se je pred dnevi še tretjič poročil. Poroka ne bi prišla v javnost, če paru ne bi na Instagramu čestitala filantropinja Irena Medavoy. Penna, ki je bil pred tem poročen z Madonno, do leta 2010 pa z igralko Robin Wright, je tokrat osvojila 28-letna avstralska igralka Leila George. Prijateljevala sta že od leta 2016. Leila prihaja iz znane filmske družine - njen oče je igralec in režiser Vincent D‘Onofrio, mama pa igralka Greta Scacchi.

