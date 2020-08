Potresni sunek v bližini Kobarida Primorski dnevnik Sinoči (nedelja) ob 21.48 so seizmografi slovenske državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,8 v bližini Kobarida. Žarišče je bilo na globini 10 km. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Tolmina, Kobarida in Bovca ter nekaterih okoliških krajev. Ocenjujejo, da intenziteta potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98). ...

