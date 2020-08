Ko sem se začel pred dobrimi dvajsetimi leti kot mlad novinar (in hkrati študent) vključevati v širše slovenske družbene razprave, je bila t. i. partizansko-domobranska shizma nekako del vsakdana. Ker pa tedaj internetna sfera še ni bila tako dobro razvita in dostopna vsem, je bilo razumljivo, da so bili zagovorniki »partizanske resnice« nekako v prednosti, saj so imeli za seboj kritje dominantnih ...