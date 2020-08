Država v dodatno izdajo obveznic po rekordno nizki donosnosti SiOL.net Ministrstvo za finance je izkoristilo povpraševanje uglednega investitorja in konec julija šlo v dodatno izdajo triletne državne obveznice v višini 50 milijonov evrov. To je opravilo po rekordno nizki donosnosti do dospetja v višini minus 0,492 odstotka, kar 27 bazičnih točk več donosnosti do dospetja primerljive nemške obveznice in najmanj doslej.

