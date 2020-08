Odprli žalne knjige za Kontičem in Horvatom Dnevnik Na sedežu SD so danes odprli žalni knjigi ob smrti velenjskega župana in nekdanjega poslanca SD Bojana Kontiča ter njihovega dolgoletnega poslanca in nekdanjega predsednika DZ Ferija Horvata. Žalni knjigi za Kontičem so odprli tudi na velenjski...

Oglasi Omenjeni Bojan Kontič

Velenje Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Matjaž Kek

Janez Janša

Josip Iličić

Drago Jančar