Rudonja uresničil napoved, velike spremembe pri Olimpiji #video Sportal Športni direktor Mladen Rudonja je ob začetku priprav Olimpije na novo sezono napovedal, kako ljubljanski klub z igralci, ki jim je potekla pogodba, ne bo podaljšal sodelovanja. Zmaji so tako ostali vsaj brez osmih nogometašev, saj so Stožice, po novem tudi uradno, zapustili Luka Menalo, Stefan Savić, Tomislav Tomić, Mario Jurčević, Marko Putinčanin. Matija Orbanić, Matija Burin in Matic Črnic.

