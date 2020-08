Islamska država napadla zapor v Afganistanu, umrlo najmanj 24 ljudi RTV Slovenija Pripadniki džihadistične skupine Islamska država (IS) so v nedeljo zvečer napadli zapor v Džalalabadu na vzhodu Afganistana, ki še vedno poteka. Doslej je umrlo najmanj 24 ljudi, vključno s tremi napadalci, so sporočile lokalne oblasti.

