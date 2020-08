V petek zvečer so imeli portoroški redarji na plaži opravka z devetindvajsetletnico, ki je po portoroški plaži sprehajala psa brez povodca. Ko sta jo opozorila, da tega ne more storiti, je enega izmed njiju brcnila in ugriznila. Tudi po prihodu policistov se ni umirila in jih je začela zmerjati. Poleg tega jim tudi ni nudila osebnih podatkov. Policisti so ji odredili pridržanje. Gre za 29-letno že ...