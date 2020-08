Državljan Pakistana skušal v notranjost države pretihotapiti 11 tujcev Dnevnik Policisti so ponoči v bližini Šentjerneja izsledili in prijeli enajst tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo, ob tem pa tudi državljana Pakistana, ki jim je s prevozom nudil pomoč. Avtomobil so zasegli, državljana Pakistana pa bodo s...

