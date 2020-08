Mariborski policisti preklicali iskanje za pogrešanim 44-letnikom Lokalec.si Mariboraski policisit so danes sporočili, da so medije v soboto zaprosili za objavo poziva javnosti o pogrešanem 44-letnem Mariborčanu. Ker je bil navedeni danes najden živ in zdrav, so medije zaprosili za preklic objave iskanja. Na Facebook profilu PGD Kamnica pa so zapisali: “Intervencija. Iskanje pogrešane osebe pomoč policiji 3.8.2020 9.08. Kamnica, Maribor. Po pregledu […]

