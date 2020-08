"Bil je šok, saj smo se že pripravljali na novo sezono, ko je udarila korona …" #video SiOL.net Nogometni klub Domžale bo novo sezono Prve lige Telekom Slovenije začel z zamudo. V četrtek, 13. avgusta, bi se morali Domžalčani pomeriti z Bravom, pa je Nogometna zveza Slovenije to tekmo prestavila, domžalski nogometaši so namreč trenutno v karanteni, saj je bil eden med njimi okužen s covid-19. "To je bil kar šok, saj smo že prišli v neko normalo, odigrali končnico prvenstva in se že pripravljali na novo sezono," nam je priznal trener Domžal Dejan Djuranović.

