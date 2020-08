Presenečenje v Avstriji! Ljubljančani so jo po mojstrovini Žinka zagodli bogatim zvezdnikom. Sportal Po napornem zaključku sezone 2019/20, v katerem so bili prvič v zgodovini za slovenskega prvaka okronani Celjani, Novogoričani pa so v dodatnih kvalifikacijah prekrižali načrte kranjskemu Triglavu, se prvoligaški klubi že pripravljajo na začetek nove sezone. Domžale zaradi težav z novim koronavirusom prisilno mirujejo, Bravo pa je danes na atraktivnem gostovanju v Avstriji prekrižal načrte bogatem...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Avstrija

Celje

korona virus

Ljubljana

Zagreb Najbolj brano Osebe dneva Aleksandra Pivec

Tomaž Gantar

Drago Jančar

Polona Hercog

Iztok Jarc