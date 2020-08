Župan Genove ob odprtju viadukta: 1200 ljudi garalo dan in noč RTV Slovenija 14. avgusta predlani je Genovo doletela tragedija: sredi nevihte so popustili nosilci viadukta, tako da je v strugo hudournika zgrmelo dvesto metrov cestišča. Nesreča je zahtevala 43 življenj. Slabi dve leti pozneje so slavnostno odprli nov viadukt.

