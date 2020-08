Zaslužni papež Benedikt XVI. je hudo bolan Dnevnik Nekdanji poglavar Rimskokatoliške cerkve Benedikt XVI., ki šteje 93 let, je hudo bolan in trpi za pasavcem, virusno okužbo, ki povzroča boleče izpuščaje in je pogostejša pri otrocih in starejših. Joseph Ratzinger, ki je leta 2013 šokiral katoliški...

